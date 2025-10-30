Neuhausen am Rheinfall - Der Verpackungsspezialist SIG gibt seine alten Wachstumsziele auf und setzt sich nun bescheidenere. 2026 wird allerdings ein Übergangsjahr. Mittelfristig peilt SIG nun ein Umsatzwachstum von 3 bis 5 Prozent an, wie das Unternehmen am Donnerstag im Vorfeld eines Investorentreffens mitteilte. Bislang waren 5 bis 6 Prozent angestrebt worden. Die Ambition bezieht sich auf das währungsbereinigte Wachstum zu konstanten Kunststoffpreisen. ...

