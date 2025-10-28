Schwacher Auftakt in Frankfurt - Amazon und BNP Paribas im Fokus

Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt zum heutigen Handelsstart verhalten: Der DAX eröffnet mit leichtem Abgabedruck. Auch die US-Futures tendieren schwächer während in Asien der Nikkei nachgibt was die globale Risikobereitschaft zusätzlich dämpft.

Makroökonomischer Überblick:

In Deutschland trübt sich die Verbraucherstimmung weiter ein. Der GfK-Konsumklimaindex fällt für November auf -24,1 Punkte und erreicht damit den niedrigsten Wert seit April. Vor allem die Einkommenserwartungen brechen ein was die Hoffnung auf eine baldige Erholung des privaten Konsums schmälert. In Italien richtet sich der Blick auf den Geschäftsklimaindex der nach Prognosen auf 86,4 Punkte sinken dürfte.

Im Fokus:

Am gestrigen Handelstag in den USA schloss die Aktie von Amazon im Plus. Grund ist die Ankündigung eines historischen Stellenabbaus. Bis zu 30.000 Jobs in der Verwaltung sollen gestrichen werden was den größten Einschnitt seit 2022 markiert. Laut Insidern zielt der Konzern auf Kostensenkungen und den Abbau von Bürokratie während CEO Andy Jassy die Effizienzgewinne durch den Einsatz von KI betont. Die Maßnahme betrifft unter anderem Personalabteilungen sowie die Geräte- und Servicesparte.

BNP Paribas startet schwächer nachdem die französische Großbank ihre Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt hat. Zwar stieg der Nettogewinn um gut sechs Prozent auf 3,04 Milliarden Euro doch die Erträge blieben mit 12,6 Milliarden Euro hinter den Erwartungen zurück. Belastend wirkten höhere Rückstellungen für Kreditausfälle und Kosten für die Integration des AXA-Fondsgeschäfts.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FYF 9,62 23278,552309 Punkte 25,72 Open End Kontron AG Bull UG6VFM 1,46 22,03507 EUR 5,39 Open End DAX® Bull UG5FVZ 13,46 22899,456184 Punkte 18,38 Open End Gold Bull UN00KN 16,97 3708,052799 USD 18,78 Open End Silber Bull UN08P1 0,55 45,28098 USD 62,42 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG6D83 0,31 2080,00 EUR 11,18 17.12.2025 Rheinmetall AG Call UG6B9A 3,44 2400,00 EUR 7,88 18.03.2026 Silber Call UG7SB3 2,49 51,00 USD 6,36 19.06.2026 BMW AG Call HD6LR0 0,2 100,00 EUR 7,89 17.06.2026 Siltronic AG Call UG7L8S 1,06 60,00 EUR 3,28 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Deutsche Telekom AG Long UG4YSE 0,65 26,104557 EUR 10 Open End DAX® Short HD6QH1 0,81 28359,744171 Punkte -6 Open End D-Wave Quantum Inc. Long UN0S8S 5,46 23,366554 USD 3 Open End Alphabet Inc. (C Shares) Long HD2RWY 29,22 180,003819 USD 3 Open End JD.com Inc. (ADRs) Long HD9CPD 0,62 25,656728 USD 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.10.2025; 10:00 Uhr;

