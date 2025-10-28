© Foto: adobe.stock.com

Die Korrektur bei Gold ist da. Das ist mehr als eindeutig, nachdem der Goldpreis um mehrere hundert Dollar nach unten rutschte. Ist es das Ende der spektakulären Rallye? Der Abgesang hat jedenfalls bereits begonnen.Auf einmal "alle" pessimistisch für Gold Innerhalb weniger Handelstage hat sich die Stimmung in Bezug auf Gold um 180 Grad gedreht - von "Gold wird 5.000 US-Dollar laufen" auf nun "Ein Goldpreis von 3.500 US-Dollar ist noch zu hoch" und das meistens ansatzlos. Wie steht es denn nun um die Rallye-Ambitionen von Gold? Liegt das Edelmetall im Staub und bleibt es da liegen? Oder sollte man nicht besser anfangen, den aktuellen Abverkauf als Chance zu begreifen? Als der Goldpreis über …