Die Weltwirtschaft taumelt zwischen geopolitischer Eskalation und geldpolitischem Kontrollverlust. Was einst solide Fiskalpolitik war, ist heute eine gigantische Schuldenmaschine, befeuert durch milliardenschwere Rüstungsprogramme und die grenzenlose Ausgabe von FIAT-Geld. Die Folge ist eine strukturelle Inflation, welche längst kein vorübergehendes Phänomen mehr ist. Notenbanken stehen mit dem Rücken zur Wand - zu viel Geld im System, zu viele Schulden, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.