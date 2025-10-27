Anzeige
Mehr »
Montag, 27.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Das nächste Lila Sciences? Telescope Innovations ist das 30-Millionen-Dollar-Tor zu KI-gesteuerter Chemie
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0M889 | ISIN: CA11777Q2099 | Ticker-Symbol: 5BG
Tradegate
24.10.25 | 21:59
4,489 Euro
+0,34 % +0,015
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
DAXglobal Gold Miners
1-Jahres-Chart
B2GOLD CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
B2GOLD CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
4,4704,51026.10.
4,4384,51224.10.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
B2GOLD
B2GOLD CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
B2GOLD CORP4,489+0,34 %
ENDEAVOUR MINING PLC36,980+1,04 %
KOBO RESOURCES INC0,134-32,75 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.