Gold durchbricht 4.000 US-Dollar - Eine Jahrhundert-Rally ebnet den Weg für Canary Golds Aufstieg

Es ist offiziell: Wir erleben gerade eine der explosivsten Gold-Rallys der modernen Finanzgeschichte.

Dieser Artikel wird im Namen von Canary Gold veröffentlicht (WKN: A40HWJ SYM: K5D)

wie The Globe and Mail berichtet, ist der Goldpreis im Jahr 2025 um 54% gestiegen und hat die symbolische Marke von 4.000 US-Dollar pro Unze durchbrochen - eine Verdopplung in nur zwei Jahren.

Analysten sprechen bereits von einer "einmaligen Bewegung in einer Generation" - und sie übertreiben nicht.

Dies ist kein kurzfristiger Inflationsschutz, keine Spekulationsblase. Es ist der stärkste Gold-Anstieg seit 1979, ausgelöst durch tiefgreifende Veränderungen in der Weltwirtschaft, der Geldpolitik und der Geopolitik.

Während viele Investoren noch versuchen, den Trend zu begreifen, positioniert sich eine neue Generation von Explorern - allen voran Canary Gold (WKN: A40HWJ SYM: K5D) - genau dort, wo die nächste Welle der Wertschöpfung entsteht: im Entdeckungsstadium.

Der perfekte Sturm hinter dem Gold-Boom

Laut Reuters beruht der historische Sprung über 4.000 US-Dollar / oz auf einer seltenen Kombination von Kräften, wie man sie seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen hat:

Globale Instabilität: Handelszölle, Kriege und eine schwächelnde Konjunktur in Europa treiben Kapital aus Papierwährungen.

Dollar-Schwäche: Wachsende US-Schulden und Zweifel an der Unabhängigkeit der Fed untergraben das Vertrauen in den Greenback.

Hartnäckige Inflation: Trotz Zinserhöhungen bleibt die Teuerung hoch - Anleger flüchten in reale Werte.

Zentralbank-Käufe: Seit 2022 kaufen Notenbanken jährlich über 1.000 Tonnen Gold. Für 2025 erwartet Metals Focus weitere 900 Tonnen - fast doppelt so viel wie der Durchschnitt von 2016 bis 2021.

Politische Zurückhaltung: Regierungen halten Kreditkosten niedrig und verschieben Zinserhöhungen - Kapital strömt in Gold als sichersten Wertspeicher der Welt.

Der letzte vergleichbare Boom war 1979, ausgelöst durch geopolitische Schocks, Energiekrisen und zweistellige Inflation.

Doch diesmal ist die Basis global, digital und sofort investierbar - jeder Anleger kann Gold per Klick handeln, und Algorithmen an der Wall Street verstärken die Bewegung.

Gold bricht nicht nur Kursmarken. Es bricht Narrative.



"Etwas Schlimmes passiert - und das merkt man"

Dan Smith, Managing Director bei Commodity Market Analytics, brachte es auf den Punkt:

"Diese Rally ist unglaublich - sie zeigt uns, dass etwas Schlimmes passiert und wir nervös sein sollten."

Diese Nervosität ist der Treibstoff für Gold. Es gedeiht in Unsicherheit - und 2025 liefert davon reichlich.

Goldman Sachs hat seine Prognose für Dezember 2026 auf 4.900 US-Dollar pro Unze angehoben.

In einer Welt aus Staatsverschuldung, Währungsrisiken und geopolitischen Brüchen ist Gold wieder das, was es immer war: die einzige Währung, die niemand drucken kann.

Für Minengesellschaften und Investoren ist dies der Superzyklus-Moment.

Der letzte dieser Art brachte Giganten wie Barrick Gold und AngloGold hervor.

Der nächste könnte die neue Generation formen - und Canary Gold (WKN: A40HWJ SYM: K5D) steht am Startpunkt.

Brasilien - die nächste große Goldgrenze