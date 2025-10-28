Basel - Novartis erlebt im dritten Quartal 2025 eine Wachstumsdelle - ein deutliches Signal, dass die auslaufenden Patente erstmals grössere Spuren hinterlassen. Ab 2026 sollte es wachstumsmässig aber wieder aufwärts gehen. Das zumindest sagte Unternehmens-Chef Vas Narasimhan am Dienstag im Anschluss an die Zahlenvorlage im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Dabei ist das Herzmittel Entresto massgeblich für die aktuelle Delle verantwortlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
