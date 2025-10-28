Basel - Novartis erlebt im dritten Quartal 2025 eine Wachstumsdelle - ein deutliches Signal, dass die auslaufenden Patente erstmals grössere Spuren hinterlassen. Ab 2026 sollte es wachstumsmässig aber wieder aufwärts gehen. Das zumindest sagte Unternehmens-Chef Vas Narasimhan am Dienstag im Anschluss an die Zahlenvorlage im Gespräch mit der Nachrichtenagentur AWP. Dabei ist das Herzmittel Entresto massgeblich für die aktuelle Delle verantwortlich. ...

