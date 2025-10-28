Vancouver, British Columbia - 28. Oktober 2025 / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ("ZenaTech"), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gesteuerte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, gibt bekannt, dass Teams seiner Fertigungstochtergesellschaften ZenaDrone und Spider Vision Sensors mit Sitz in Taiwan im November bei zwei großen Konferenzen der Verteidigungsbranche in der Asien-Pazifik-Region ausstellen und neue Kontakte knüpfen werden. Die beiden Veranstaltungen sind die Defense and Security 2025 in Bangkok, Thailand, und die Secure Australia Conference 2025 in Canberra. Diese Events ziehen regionale und internationale Entscheidungsträger aus den Bereichen Militär und Sicherheit an und bieten dem Unternehmen die Möglichkeit, seine modernen KI-Drohnenlösungen den Entscheidungsträgern der verbündeten Streitkräfte in der Asien-Pazifik-Region vorzustellen.

Details der Konferenzen:

Defense & Security 2025 - Die führende asiatische Konferenz, Ausstellung und Networking-Veranstaltung der ASEAN (Verband Südostasiatischer Nationen) in den Bereichen Verteidigung und Sicherheit. Sie findet seit über 20 Jahren alle zwei Jahre statt und zieht über 25.000 Teilnehmer aus über 40 Ländern an, einschließlich hochrangiger Vertreter von Armeen, Marinen und Luftwaffen sowie von Verteidigungsministerien, Polizeipräsidenten, Küstenwachen und anderen Regierungsbehörden der Region. ZenaDrone wird im US Partnership Pavilion ausstellen und dort seine Lösungen präsentieren.

Datum und Ort: 10.-13. November 2025 | Impact Exhibition Center, Bangkok, Thailand

Secure Australia Conference 2025 - Eine der führenden Veranstaltungen Australiens für die Verteidigungs- und Sicherheitsbranche, bei der Beamte von Verteidigungsministerien, Cybersicherheitsexperten und Sicherheitsinnovatoren zusammenkommen, um die Fortschritte in den Bereichen KI, Robotik und autonome Systeme zu erkunden. ZenaDrone wird seine modernen Drohnenlösungen präsentieren und mit verbündeten Verteidigungsorganisationen und Entscheidungsträgern in Kontakt treten.

Datum und Ort: 11.-12. November 2025 | Ann Harding Conference Centre, University of Canberra, Canberra, Australien

ZenaTech hat sich zu einer konformen Lieferkette und amerikanischen Fertigungsbetrieben verpflichtet, um den steigenden Bedarf an Verteidigungsdrohnen der US-Streitkräfte und deren Verbündeten zu decken. Das taiwanesische SVS-Werk befindet sich in der Inbetriebnahmephase und richtet Fertigungsstraßen für NDAA-konforme Komponenten ein, einschließlich Leiterplatten, Kameras und Sensoren. Diese Komponenten werden zur Endfertigung an die Fertigungs- und Montagezentren von ZenaDrone in Mesa, Arizona, und Sharjah, VAE, geliefert. Alle von den USA und der NATO für Verteidigungszwecke zugelassenen Drohnen, einschließlich der ZenaDrone 1000, IQ Square und IQ Nano, werden im Werk in Arizona gefertigt und montiert, wodurch hohe Qualitätsstandards, die Einhaltung der US- und NATO-Vorschriften sowie eine Ende-zu-Ende-Betriebskontrolle gewährleistet werden.

Das Portfolio von ZenaTech an verteidigungsorientierten Drohnen, die sich zurzeit in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden und für die Green/Blue-UAS-Cybersicherheitszertifizierung vorbereitet werden, beinhaltet:

- Die ZenaDrone 1000 - eine mittelgroße, robuste VTOL- (vertikales Starten und Landen)-Drohne mit einer Tragkraft von etwa 40 kg, KI-gestützter Autonomie und sicherer Kommunikation über das eigene DroneNet-System. Sie wurde für ISR-Anwendungen (Inspektion, Überwachung und Aufklärung), kritische Frachttransporte und Grenzüberwachung mittels einer Gasversion mit verlängerter Flugzeit konzipiert, die zurzeit entwickelt wird. Die Drohne wurde von der US Air Force und von der Navy Reserve für kritische Frachttransporte wie medizinische Hilfsgüter getestet.

- Die IQ Square - eine VTOL-Drohne (Startgröße 40" × 40"), die für Landesaufnahmen, Infrastrukturinspektionen, Straßen- und Brückenbewertungen sowie Verteidigungsaufklärungsaufgaben entwickelt wurde.

- Die IQ Nano - eine kompakte Indoor-Drohne (Startgröße 20" × 20"), die für den Einsatz in Umgebungen ohne GPS-Empfang, wie etwa Lagerhäusern oder militärischen Einrichtungen, zur Bestandsverwaltung, Barcode-Scanning und Sicherheitsanwendungen entwickelt wurde. Die Funktionen beinhalten Hindernisvermeidung und KI-gesteuerte Drohnenschwarm- oder Flottenfunktionen.

Über ZenaTech

https://www.zenatech.com/ (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf KI-Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS und Quantencomputing-Lösungen für missionskritische Geschäftsanwendungen spezialisiert hat. Seit 2017 nutzt das Unternehmen seine Expertise in der Softwareentwicklung und erweitert seine Fähigkeiten in der Entwicklung und Herstellung von Drohnen durch ZenaDrone, um Innovation und Verbesserung von Prozessen in den Bereichen Inspektion, Überwachung, Sicherheit, Compliance und Vermessung für Kunden zu erreichen. Mit Unternehmenssoftwarekunden, die Markenlösungen in den Bereichen Strafverfolgung, Regierung und Wirtschaft einsetzen, und Drohnen, die in den Bereichen Landwirtschaft, Verteidigung, Landvermessung und Logistik eingesetzt werden, trägt das Lösungsportfolio von ZenaTech zu einer außergewöhnlichen Betriebseffizienz, Genauigkeit und Kosteneinsparungen bei. Das Unternehmen verfügt über globale Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Taiwan und den Vereinigten Arabischen Emiraten und baut sein DaaS-Geschäftsmodell sowie sein Netzwerk von Standorten in den USA durch Übernahmen weiter aus.

Über ZenaDrone

https://www.zenadrone.com/, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von ZenaTech, entwickelt und produziert autonome Drohnenlösungen, die unter anderem Software für maschinelles Lernen, KI, prädiktive Modellierung, Quantencomputing sowie andere Software- und Hardware-Innovationen nutzen. Das Unternehmen wurde gegründet, um den Hanfanbau zu revolutionieren, und hat seinen Schwerpunkt inzwischen auf multifunktionale Drohnenlösungen für industrielle Überwachungs-, Kontroll-, Inspektions-, Tracking-, Prozessautomatisierungs- und Verteidigungsanwendungen ausgeweitet. Derzeit kommt die Drohne ZenaDrone 1000 in Pflanzenmanagementanwendungen in der Landwirtschaft und bei kritischen Frachttransporten im Verteidigungssektor zum Einsatz. Die für Innenräume konzipierte Drohne IQ Nano wird für die Bestandsverwaltung und Sicherheitsanwendungen in Lager- und Logistiksektoren verwendet und IQ Square ist eine Outdoor-Drohne, die für Landvermessungen und Inspektionen im kommerziellen und im Verteidigungssektor entwickelt wurde.

Ansprechpartner für weitere Informationen:

Für Unternehmen, Investoren und Medien:

Linda Montgomery

ZenaTech

312-241-1415

investors@zenatech.com

Für Investoren:

Michael Mason

CORE IR

investors@zenatech.com

Safe Harbor-Erklärung

Diese Pressemitteilung und die zugehörigen Kommentare des Managements von ZenaTech, Inc. enthalten "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze und der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Informationen beziehen sich auf künftige Ereignisse oder die künftige Leistung von ZenaTech und spiegeln die Erwartungen und Prognosen des Managements in Bezug auf das Wachstum, die Betriebsergebnisse, die Leistung sowie die Geschäftsaussichten und -möglichkeiten von ZenaTech wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Informationen, die dem Management derzeit zur Verfügung stehen. In einigen Fällen sind zukunftsgerichtete Informationen an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "erwarten", "planen", "antizipieren", "anstreben", "ist/sind wahrscheinlich", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder anderen vergleichbaren Begriffen zu erkennen, die zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen sollen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in diesem Dokument gehören unter anderem die Erwartungen von ZenaTech in Bezug auf Einnahmen, Ausgaben, Produktion, Betrieb, Kosten, Cashflow und künftiges Wachstum; Erwartungen in Bezug auf künftige Produktionskosten und -kapazitäten; die Fähigkeit von ZenaTech, Produkte wie derzeit geplant auf den Markt zu bringen, einschließlich der Drohnenprodukte ZenaDrone 1000 und IQ Nano; der voraussichtliche Barmittelbedarf von ZenaTech und der Bedarf an zusätzlichen Finanzmitteln; die Absicht von ZenaTech, das Geschäft und den Betrieb auszubauen, sowie das Ausführungsrisiko; Erwartungen in Bezug auf künftige Betriebe und Kosten; die Volatilität der Aktienkurse und die Marktbedingungen in den Branchen, in denen ZenaTech tätig ist; politische, wirtschaftliche, umweltbezogene, steuerliche, sicherheitsrelevante und andere Risiken, die mit der Tätigkeit in Wachstumsmärkten verbunden sind; regulatorische Risiken; ungünstige Publicity oder Verbraucherwahrnehmung; Schwierigkeiten bei der Vorhersage von Branchentrends; die Fähigkeit, Schlüsselpersonal einzustellen; die Wettbewerbsbedingungen der Branche und die Wettbewerbs- und Geschäftsstrategien von ZenaTech; ZenaTechs erwartete Geschäftsziele für die nächsten zwölf Monate; ZenaTechs Fähigkeit, zusätzliche Mittel durch den Verkauf von Eigen- oder Fremdkapital zu beschaffen; Investitionskapital und Marktanteile; die Fähigkeit, geplante Übernahmen abzuschließen; Veränderungen in den Zielmärkten; Marktunsicherheit; die Fähigkeit, zusätzliches Kapital zu beschaffen, auch durch die Notierung seiner Wertpapiere in verschiedenen Rechtsordnungen; Wachstumsmanagement (Pläne und Zeitplan für die Expansion); Patentverletzungen; Rechtsstreitigkeiten; geltende Gesetze, Vorschriften und alle Änderungen, die sich auf die Geschäftstätigkeit von ZenaTech auswirken.

