Von Edith Hancock

DOW JONES--Die EU-Kommission hat ihre Untersuchung des 775 Millionen US-Dollar schweren Plans von Universal Music Group zum Kauf des US-Unternehmens Downtown Music wieder aufgenommen. Sie hatte diese im September ausgesetzt.

Die EU-Kommission hat eine neue Frist bis 6. Februar 2026 gesetzt, um zu entscheiden, ob sie die Fusion genehmigen kann, wie aus einer Aktualisierung auf der Fall-Seite der Behörde hervorgeht. Die Wettbewerbshüter planten ursprünglich, ihre vertiefte Prüfung bis Ende November abzuschließen, unterbrachen die Prüfung jedoch, während die Beamten auf weitere Informationen der Unternehmen warteten.

Ein Sprecher der Kommission sagte, dass die Uhr für die Prüfung am 20. Oktober wieder in Gang gesetzt wurde.

Universal Music benötigt grünes Licht von der Kommission, um die Transaktion abzuschließen, nachdem die Behörden in den Niederlanden und Österreich sie den EU-Beamten zur Untersuchung gemeldet hatten.

"Wir freuen uns darauf, weiterhin konstruktiv mit der Kommission zusammenzuarbeiten, um die Vorteile zu vermitteln, die diese Transaktion der unabhängigen Musik-Community in Europa bringen wird", sagte eine Sprecherin von UMG. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass die Aufsichtsbehörde die Genehmigung erteilen wird.

Downtown antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

Die zu Universal gehörende Virgin Music kündigte im Dezember letzten Jahres ihren Plan an, Downtown zu kaufen, um die Dienstleistungen des New Yorker Labels in den Bereichen Musikverlag, Vertrieb und Tantiemen zu nutzen. Die Unternehmen meldeten ihre Transaktion im Juni bei der EU-Wettbewerbsbehörde an, was das Fusionsprüfverfahren der Aufsichtsbehörde auslöste.

Einige unabhängige Labels haben die geplante Übernahme offen kritisiert und sich dagegen ausgesprochen, da sie es für sie noch schwieriger machen könnte, mit Universal zu konkurrieren. Die Kommission kündigte im Juli eine vertiefte Prüfung der Transaktion an.

Die Transaktionen von Unternehmen können sich verzögern, wenn kartellrechtliche Untersuchungen länger dauern als ursprünglich geplant. Die Unternehmen können auch Zugeständnisse anbieten - wie die Veräußerung von Geschäftsbereichen oder die Zusage bestimmter Investitionen - um die Bedenken der Regulierungsbehörden auszuräumen, dass ihre Pläne den Wettbewerb verzerren könnten.

October 28, 2025 09:18 ET (13:18 GMT)

