DJ Universal Music macht EU Vorschlag zur Genehmigung der Downtown-Übernahme

Von Joe Stonor

DOW JONES--Die Universal Music Group (UMG) hat nach eigenen Angaben einen Vorschlag bei der EU-Kommission eingereicht, um die Bedenken der Regulierungsbehörde hinsichtlich der geplanten 775 Millionen US-Dollar schweren Übernahme von des US-Unternehmens Downtown Music auszuräumen.

Am 24. November hatten die EU-Wettbewerbshüter mitgeteilt, dass sie ihre Untersuchung der geplanten Übernahme vorantrieben. Die Behörde war der Ansicht, dass der Deal den Wettbewerb auf dem Markt für den Großhandelsvertrieb von Musikaufnahmen verringern könnte. Die Kommission hatte im Juli erstmals eine eingehende Prüfung der Transaktion eingeleitet.

UMG erklärte am Freitag, das Unternehmen habe nach konstruktiven Gesprächen mit der Behörde eine solide Abhilfemaßnahme vorgeschlagen, die die letzten verbliebenen Bedenken der Kommission bezüglich des Deals ausräume.

"Wir sind zuversichtlich, dass die Kommission die Vorteile der Transaktion für Künstler, Labels, unabhängige Musik und Fans in Europa anerkennen und die Transaktion zügig genehmigen wird", sagte ein Sprecher von Universal Music am Freitag.

December 12, 2025 09:25 ET (14:25 GMT)

