© Foto: Vuk Valcic/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

Mehr als ein Jahrzehnt nach seiner Verhaftung im Zuge eines der größten Finanzskandale der jüngeren Geschichte erhebt Tom Hayes, ein früherer Händler von UBS, schwere Vorwürfe gegen seinen einstigen Arbeitgeber.In einer Klage, die in den US-Bundesstaaten Connecticut und New York eingereicht wurde, verlangt Hayes eine Entschädigung in Höhe von über 400 Millionen US-Dollar. Der Grund: Die Bank soll ihn in der Öffentlichkeit zum Hauptverantwortlichen für die Manipulation des Libor-Zinssatzes gemacht haben, um eigene Verantwortlichkeiten zu verschleiern. Hayes war im Jahr 2012 festgenommen und drei Jahre später in Großbritannien zu einer langen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Die britische …