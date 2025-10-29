EQS-News: Duck Creek Technologies, Inc.
Elodie Hilderal, Managing Director EMEA bei Duck Creek, wird an der Podiumsdiskussion zum Thema "Insuring the uninsurable: where does the solution lie?" teilnehmen.
LONDON, 29. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Duck Creek Technologies, der globale Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Schaden- und Unfallversicherung (P&C) definiert, wird sich vom 4. bis 5. November 2025 mit führenden globalen Versicherungsunternehmen, Partnern und Innovatoren auf dem Insurance Innovators Summit (IISummit25) in London treffen, um seine intelligente, moderne Kernplattform vorzustellen, die Versicherern Agilität, Intelligenz und operative Exzellenz ermöglicht.
"Duck Creek hat es sich zum Ziel gesetzt, Versicherern dabei zu unterstützen, in einer digitalisierten Welt erfolgreich zu sein", erklärte Hilderal. "Unsere Plattform wurde nicht nur entwickelt, um die heutigen Abläufe zu unterstützen, sondern auch um die Herausforderungen von morgen zu antizipieren - sei es die Skalierung von KI, die Erschließung von Daten oder die Modernisierung von Kernsystemen."
Nehmen Sie an der Podiumsdiskussion teil, die die Branche prägen wird:
Elodie Hilderal wird an der Podiumsdiskussion mit dem Titel "Insuring the uninsurable: where does the solution lie?" am 4. November um 12:30 Uhr auf der Bühne 3 im Business Design Centre teilnehmen. Weitere Diskussionsteilnehmer sind:
Die Diskussion wird sich mit zentralen Themen wie der Unversicherbarkeit aufgrund von Klimarisiken, der Rolle parametrischer Versicherungen, dem Wachstum alternativer Risikotransfers und weiteren Aspekten befassen.
Sie stützt sich auf drei strategische Säulen: Beyond the Core, Data Without Barriers und AI-Ready Foundation - Duck Creek wird demonstrieren, wie seine moderne, cloudnative Plattform die Rolle eines Technologiepartners für die Versicherungsbranche von morgen neu definiert.
Was gibt es Neues?
Die Teilnehmer können die Plattform von Duck Creek am Stand Nr. 27 aus erster Hand erleben, wo Produktexperten Live-Demonstrationen und ausführliche Diskussionen zu den effizienzsteigernden Innovationen des Unternehmens anbieten werden:
Informationen zu Duck Creek Technologies
Medienkontakte:
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2778773/Duck_Creek_Technologies_Logo.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/duck-creek-technologies-prasentiert-intelligente-kernplattform-auf-dem-insurance-innovators-summit-302597661.html
