Gute Nachricht für die Energiebranche. OpenAI fordert von der US-Regierung einen stärkeren Ausbau der Energieinfrastruktur. Dem KI-Hunger hat Siemens Energie die 1.000 %-Rally zu verdanken. Doch Analysten warnen vor den kommenden Quartalszahlen. Noch ein Geheimtipp im Energiesektor ist RE Royalties. Dabei finanzieren die Kanadier im ganz Wesentlichen Projekte in Nordamerika. Das Unternehmen wächst und bietet eine Dividendenrendite von über 10 %. Im Interview erläutert der CEO die Strategie. Woher plötzlich das Wachstum bei Nordex kommt, ist nicht ganz klar. Die Börse feiert auf jeden Fall die Prognoseanhebung.

