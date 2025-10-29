Madrid - Ein starkes US-Geschäft hat der spanischen Grossbank Santander zu einem überraschend guten Quartal verholfen. Spaniens grösster Kreditgeber meldete mit 8 Prozent Zuwachs einen Nettogewinn von 3,5 Milliarden Euro und damit das sechste Rekordquartal in Folge, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten rund 3,4 Milliarden Euro auf dem Zettel. Zudem fielen die Rückstellungen für notleidende Kredite mit knapp 3 Milliarden Euro ...

