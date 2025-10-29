NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der um Vorsorge bereinigte Gewinn habe die Erwartungen leicht übertroffen, schrieb Benjamin Toms am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:38 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 02:38 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0113900J37
