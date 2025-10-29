DJ Santander-Gewinn steigt im 3. Quartal dank geringerer Kosten

Von Elena Vardon

DOW JONES--Banco Santander hat für ihr drittes Quartal einen Gewinnanstieg verzeichnet. Die Bank profitierte dabei von geringeren Rückstellungen für notleidende Kredite und leicht sinkenden Kosten. Für den Dreimonatszeitraum verbuchte das Institut laut Mitteilung einen Nettogewinn von 3,50 Milliarden Euro. Dieser lag etwas über den Erwartungen der Analysten und stellte einen Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres dar. Die Einnahmen lagen auf bereinigter Basis um 1 Prozent höher, bei 15,27 Milliarden Euro. Dies wurde durch robuste Einnahmen aus Gebühren und Zinseinnahmen aus Krediten gestützt, wie die Bank am Mittwoch mitteilte.

Das in Madrid ansässige Kreditinstitut verbuchte Rückstellungen für notleidende Kredite in Höhe von 2,93 Milliarden Euro. Diese Summe lag 2 Prozent unter den im Vorjahr zurückgestellten Mitteln und war etwas geringer als prognostiziert. Die operativen Kosten verringerten sich ebenfalls um 1 Prozent, auf 6,27 Milliarden Euro.

"Wir sind auf Kurs, alle unsere Ziele für 2025 zu erreichen", erklärte Verwaltungsratschefin Ana Botin.

