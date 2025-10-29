Am Dienstag hat der deutsche Leitindex leicht korrigiert und damit seinen Seitwärtsgang der letzten Monate fortgesetzt. Auch der Handelsstart am Mittwoch ist von Lustlosigkeit geprägt, wobei viele Anleger im Vorfeld der Notenbankentscheidungen nicht ins große Risiko gehen dürften. Auf Einzelaktienebene kommt langsam die Berichtssaison in Fahrt: BASF, Deutsche Bank, DWS, Kontron, Mercedes-Benz, Redcare Pharmacy, SMA Solar stehen hierbei im Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
