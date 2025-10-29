Vergangene Woche gab es Gerüchte, dass der Chiphersteller Nvidia ein großes Robotaxi-Projekt starten will. Nun wird klar: Dabei handelt es sich nicht um ein komplettes eigenständiges Vorhaben, sondern um eine Kooperation mit der Fahrdienst-App Uber und dem Autokonzern Stellantis. Dagegen wollen Mercedes-Benz und Lucid mit Nvidia-Lösungen eine Level-4-Autonomie in Luxusautos bringen. Die neue Kooperation von Nvidia, Uber und Stellantis ist dabei mehrstufig ...

