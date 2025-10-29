Madrid - Ein starkes US-Geschäft hat der spanischen Grossbank Santander zu einem überraschend guten Quartal verholfen. Zudem fielen die Rückstellungen für notleidende Kredite mit knapp 3 Milliarden Euro niedriger aus als erwartet. An der Prognose für das Gesamtjahr hält die Bankspitze fest, wie das Geldhaus am Mittwoch in Madrid mitteilte. Gleiches gilt für das Ziel, über zwei Jahre hinweg für insgesamt 10 Milliarden Euro Aktien zurückzukaufen. Anleger ...

