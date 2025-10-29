EQS-News: Circus SE / Schlagwort(e): Markteinführung

Circus: Erfolgreicher Launch des autonomen KI-Robotik Systems CA-1 in REWE-Supermärkten



29.10.2025 / 13:15 CET/CEST

Circus: Erfolgreicher Launch des autonomen KI-Robotik Systems CA-1 in REWE-Supermärkten REWE West integriert als globaler Vorreiter für Innovation im Handel autonome KI-Robotik für Mahlzeitenproduktion unter der neuen Marke "Fresh & Smart".

Integration eröffnet ein neues globales Wachstumsfeld für Circus: Weltweit erstes autonomes Ernährungssystem nun direkt in den Handel integriert, vollständig betrieben von Circus' KI-Roboter CA-1 und KI-Software Plattform.

Die Roboter Integration ist ab heute live für Endkunden - Start in Düsseldorf Heerdt, zweiter Standort bereits im Aufbau.

München, 29. Oktober 2025 - Circus SE (WKN: A2YN35 / Symbol: CA1 ), globaler Technologieführer für KI-Robotik und autonome Ernährungssysteme, gibt heute den Start von "Fresh & Smart", einem neuen Segment der REWE Region West, bekannt - betrieben durch das autonome KI-Roboter System CA-1 von Circus. REWE Region West, die regionale Organisationseinheit der REWE Group für Westdeutschland, zählt zu den globalen Launch-Partnern der CA-1 Series 4. Damit positioniert sich REWE als weltweiter Vorreiter für Automatisierung und Food-Innovation im stationären Einzelhandel. Die REWE Group gehört mit über 16.000 Standorten zu den größten Handelsorganisationen in Europa. Der erste "Fresh & Smart"-Standort eröffnet heute in Düsseldorf Heerdt und markiert damit die weltweit erste Integration eines autonom kochenden KI-Roboters in einem Supermarkt. Weitere Standorte sind bereits in Planung und Aufbau. Kundinnen und Kunden können ab sofort frisch zubereitete Gerichte in Restaurantqualität genießen - live und auf Abruf, zubereitet vom autonomen Kochroboter CA-1 Series 4, dem ersten in Serie gefertigten KI-Roboter von Circus. Hauptgerichte sind ab 6 Euro erhältlich und ab heute direkt im Markt zugänglich. Der Start markiert den Beginn einer neuen Ära der autonomen Integration im Einzelhandel, in der Robotik, künstliche Intelligenz und Software zusammenwirken. Das CA-1-System bereitet Mahlzeiten autonom, präzise und in gleichbleibender Qualität zu - gesteuert durch vorausschauende Modelle, die Nachfrage und Effizienz optimieren und Lebensmittelverschwendung minimieren. "Mit dem Einsatz vollautonomer KI-Roboter zeigen wir, wie Lebensmittelhandel heute Innovation denken muss: nah an den Bedürfnissen der Kund:innen, technologisch führend und immer mit höchstem Qualitätsanspruch", sagt Lars Klein, Vorsitzender der Geschäftsleitung der REWE Region West. "Wir verbinden Effizienz mit Genuss und machen den Einkauf zu einem Erlebnis der Zukunft." "Unser Start mit REWE markiert die erste reale Anwendung physischer KI im Einzelhandel", ergänzt Nikolas Bullwinkel, CEO und Gründer von Circus. "Mit 'Fresh & Smart' wird autonome Robotik Teil des Alltags - sie ermöglicht frischen, hochwertigen Zugang zu Essen durch Technologie, die sowohl skalierbar als auch nachhaltig ist." Kund:innen können jetzt erleben, wie Handel und modernste Technologie zu einem einzigartigen Erlebnis verschmelzen. Diese erste Eröffnung markiert den Start von drei Pilotstandorten - der nächste folgt bereits in wenigen Tagen.

Kontakt

Circus SE

St.-Martin-Straße 112

81669 München

press@circus-group.com



Über Circus SE

Circus SE (XETRA: CA1) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für KI und Robotik, das autonome Systeme für die Nahrungsmittelversorgung in zivilen und Verteidigungs- Anwendungen entwickelt. Der patentierte CA-1 Roboter ist der weltweit erste vollautonome Roboter für die Lebensmittelproduktion und befindet sich bereits in Serienfertigung. Angetrieben von proprietärer embodied AI liefert Circus Versorgung mit industrieller Zuverlässigkeit und minimalem Personaleinsatz. Mit Hauptsitz in München baut das Unternehmen eine globale Infrastruktur für autonome Nahrungsmittelversorgung - mit der Mission, die Menschheit zu versorgen.





Über die REWE Group

Die REWE Group mit Sitz in Köln zählt zu den führenden Handels- und Touristikkonzernen in Europa. Das Unternehmen beschäftigt über 380.000 Mitarbeitende in rund 20 Ländern. Im Lebensmitteleinzelhandel ist die Gruppe mit starken Marken wie REWE, PENNY und Nahkauf vertreten und betreibt allein in Deutschland über 6.000 Filialen. Ergänzt wird das stationäre Geschäft durch innovative E-Commerce-Angebote wie den REWE-Lieferservice. Zum Portfolio gehören außerdem Baumärkte (toom) sowie Reiseveranstalter (DER Touristik). Die REWE Group steht für Nachhaltigkeit, Innovationskraft und Kundenzentrierung - sowohl im stationären Handel als auch im digitalen Raum. Über REWE West

Die REWE Region West ist ein bedeutender Nahversorger in zwei Bundesländern: Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Insgesamt engagieren sich über 25.000 Mitarbeiter:innen in dieser Region. Rund 700 junge Menschen absolvieren in den Märkten, der Logistik oder der Verwaltung ihre Ausbildung und legen damit den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft. Der Hauptsitz der REWE West liegt in Hürth. Von den Lagerstandorten Köln-Langel und Koblenz werden täglich ca. 560 REWE, nahkauf- Märkte und Sonderkunden der Region u.a. mit erntefrischem Obst und Gemüse, Blumen, Fleisch und Molkereiprodukten beliefert. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.



29.10.2025 CET/CEST

