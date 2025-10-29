Das Mannheimer Energieunternehmen MVV Energie AG errichtet auf dem Gelände des Grosskraftwerks Mannheim (GKM) die weltweit größte Flusswärmepumpe. Die Anlage mit 165 Megawatt thermischer Leistung soll ab Winter 2028 klimafreundliche Wärme für bis zu 40.000 Haushalte liefern und einen wichtigen Beitrag zur Dekarbonisierung der regionalen Fernwärme leisten. MVV hat die Strabag Umwelttechnik GmbH mit dem Bau einer zweiten Flusswärmepumpe beauftragt. Das Projekt ist Teil eines Gesamtinvestitionsvolumens ...

