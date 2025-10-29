Die Aktie von BASF SE notiert aktuell bei 44 EUR und reagierte verhalten auf die jüngsten Quartalszahlen. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs konnte der Chemiekonzern seine operative Ertragskraft verbessern und übertraf die Erwartungen der Analysten. Zugleich sorgt die angekündigte Veräußerung der Coatings-Sparte und ein neues Aktienrückkaufprogramm für frischen Gesprächsstoff. BASF bleibt im schwierigen Marktumfeld auf Kurs, doch der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
