Basel - Der Pharmakonzern Roche baut seinen Hauptsitz in Basel weiter aus. Für 500 Millionen Franken wird bis 2029 ein neues Forschungs- und Entwicklungsgebäude für die Beschleunigung der Medikamentenentwicklungen errichtet. Am Mittwoch ist der Grundstein dafür gelegt worden. Der sogenannte Bau 12 von Herzog & de Meuron solle als Schnittstelle zwischen früher Forschung und Entwicklung dienen, teilte Roche am Mittwoch mit. Der 72 Meter hohe Neubau ...

