

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



29.10.2025 / 14:34 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: dkam GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Dirk-Hilmar Nachname(n): Kraus Position: Vorstand

b) Berichtigung

Korrektur der Mitteilungen vom 28.10.25 über Aktienkäufe im Wert von insgesamt 86.725,96 EUR. Der Erwerb erfolgte nicht in Teilausführungen, sondern durch zehn einzelne meldepflichtige Orders.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

YOC AG

b) LEI

391200YTK6VMV8JTZV90

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005932735

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 12,22 EUR 24.438,40 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 12,22 EUR 24.438,40 EUR

e) Datum des Geschäfts

24.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





29.10.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News