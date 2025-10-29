Iveco Bus hat eine Ausschreibung der kampanischen Agentur für Mobilitätsinfrastruktur und -netze (Acamir) gewonnen und darf nun 87 elektrische eDaily-Kleinbusse liefern, die zum Schülertransport genutzt werden sollen. Die Fahrzeuge sollen in der Region im Süden Italiens im Überlandverkehr eingesetzt werden. Die eDaily-Minibusse mit einer Länge von jeweils weniger als acht Metern sind für außerstädtische und interurbane Strecken ausgelegt. Das Projekt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
