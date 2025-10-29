NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für HSBC nach Quartalszahlen von 950 auf 1010 Pence angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die Kennziffern der britischen Großbank habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 um 4 bis 6 Prozent erhöht, schrieb Kian Abouhossein in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 14:42 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0005405286





© 2025 dpa-AFX-Analyser