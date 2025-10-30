Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Plattformen und Dienstleistungen für KI, 5G und Cloud-native Technologien, hat heute seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 bekannt gegeben, die die Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr bis zum 30. September 2025 abbilden.

Tecnotree Maintains Momentum with Sixth Consecutive Quarter of Profit and Cash Flow

Finanzielle Highlights von Jahresbeginn bis Ende des dritten Quartals 2025:

Positiver freier Cashflow von 3,2 Mio. Euro (-2,2 Mio. Euro), sechstes Quartal in Folge mit positivem Cashflow

Währungsbereinigter Umsatz 56,6 Mio. Euro (54,0 Mio. Euro), +4,8

EBIT 14,9 Mio. Euro (13,0 Mio. Euro), +15,0

Wiederkehrender Jahresumsatz 25,1 Mio. Euro (23,2 Mio. Euro), +8

Auftragsbestand 105,5 Mio. Euro (75,1 Mio. Euro), +40

Padma Ravichander, CEO bei Tecnotree, kommentiert die Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2025 wie folgt:

"Die Ergebnisse von Tecnotree für das dritte Quartal 2025 zeigen unsere konsequente Ausrichtung auf eine rentable Auftragsausführung: Seit Jahresbeginn stieg das Betriebsergebnis bei konstanten Wechselkursen um 15 gegenüber dem Vorjahr. Der weiterhin positive Cashflow im sechsten aufeinanderfolgenden Quartal bei einem freien Cashflow von 3,2 Mio. Euro ist Ausdruck der Stärke unserer Strategie und operativen Disziplin. Die Entwicklung von Tecnotree von einem Turnaround-Unternehmen zu einem Wachstumsunternehmen ist damit abgeschlossen.

Möglich wurden diese Geschäftszahlen durch unsere fortgesetzten Investitionen in den Ausbau der Lieferkapazitäten in den entwickelten Märkten Europas und Gesamtamerikas. Mit der Stärkung unserer lokalen, hochqualifizierten Fachkräfte und der Beschleunigung der Projektumsetzung errichten wir ein solides Fundament für ein nachhaltiges Wachstum mit wiederkehrenden Umsätzen und langfristige Wertschöpfung.

Der mittelfristig positive Trend spiegelt sich in unserem Auftragsbestand und dem währungsbereinigten Umsatzwachstum wider (im Kontrast zum negativen Marktwachstum im Jahr 2025). Zwar profitierte das Unternehmen in diesem Quartal von den positiven Auswirkungen der Kostenrestrukturierung im Vorjahr, die kurzfristigen Gewinnmargen wurden jedoch durch die Schwäche des US-Dollars sowie durch strategische Kostenmaßnahmen im Vorfeld neuer Vertragsabschlüsse geschmälert.

Unsere KI-gestützten digitalen Plattformen gewinnen weltweit immer mehr an Bedeutung. Strategische Partnerschaften in Europa und Amerika vergrößern unsere Reichweite über das traditionelle BSS hinaus und ermöglichen Tier-1-Betreibern, ihre Netzwerke schneller zu modernisieren und zu monetarisieren. Im dritten Quartal hat Gartner die Position von Tecnotree in seinem Magic Quadrant for AI in CSP Customer and Business Operations 2025 aufgrund unserer Umsetzungsfähigkeit und Innovationskraft durch unsere Plattformen Tecnotree Moments und Sensa von "Niche Player" auf "Visionary" hochgestuft. Der Einsatz von agentischen KI-Chatbots verbessert das Self-Service-Angebot für unsere Kunden, erhöht Verständlichkeit, Transparenz und Kontextbewusstsein und führt so zu einer effektiveren Umsatzmonetarisierung. Dabei ist KI nicht einfach nur ein Add-On jedes Produkts sie ist unser Produkt. Jedes Modul im D-Stack verfügt über integrierte Intelligenz, die uns den Schritt von einem KI-fähigen zu einem KI-nativen BSS ermöglicht. Dies untermauert die Entscheidung von Gartner Visionary IDC, Tecnotree zum "Major Player for Worldwide Customer Experience Platforms for Telecommunications 2025" zu ernennen.

Unsere betriebliche Effizienz haben wir weiter gesteigert, indem wir die Investitionsausgaben seit Jahresbeginn diszipliniert bei 11,9 des Umsatzes halten konnten. Damit liegen wir klar innerhalb der Prognose. Zugleich konnten wir die Forderungslaufzeit von 175 Tagen im ersten Halbjahr 2025 auf 154 Tage verbessern, was unser effektives Working-Capital-Management zeigt.

Für die Zukunft bleiben unsere Prioritäten unverändert: Umwandlung des Auftragsbestands in Liquidität, Umsetzung umfangreicher Transformationsprogramme in Europa, Nord- und Südamerika und Afrika sowie weitere Optimierung der betrieblichen Effizienz. Das Management bestätigt seine Prognose für das Gesamtjahr 2025 und erwartet ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im niedrigen bis hohen einstelligen Bereich, eine Steigerung der Betriebsmarge um mindestens 200 Basispunkte sowie einen freien Cashflow von mehr als vier Millionen Euro. Ich danke unseren Mitarbeitern, Kunden und Aktionären für ihr Vertrauen und ihre anhaltende Unterstützung bei der Umsetzung der nächsten Phase der Strategie von Tecnotree."

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein Anbieter eines 5G-fähigen digitalen Business Support Systems (BSS) mit KI/ML-Funktionen und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree führt die Liste der Open API Conformance-Zertifizierungen des TM-Forums mit 59 zertifizierten Open APIs an, darunter 9 echte offene APIs. Dies unterstreicht das Engagement des Unternehmens für herausragende Leistungen und das kontinuierliche Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erlebnisse und Services zu bieten. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst das gesamte Spektrum an Geschäftsprozessen (Order-to-Cash) sowie die Abonnementverwaltung für die Telekommunikationsbranche und andere digitale Dienstleistungsbranchen und eröffnet Möglichkeiten, die über die Konnektivität hinausreichen. Um digital vernetzte Communitys in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu unterstützen, bietet Tecnotree seinem Kundenstamm außerdem Fintech- und B2B2X-Multi-Experience-Digital Marketplaces über die Tecnotree Moments-Plattform an. Tecnotree ist an der Helsinki Nasdaq notiert (TEM1V). Nähere Informationen auf unserer Website: www.tecnotree.com.

