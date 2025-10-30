Barrick-Mining - B: Startet die Gold-Aktie gleich wieder durch?

10.366 Aktien!

Beirne Wealth Consulting Services LLC greift bei Barrick Mining (B) zu! JETZT in die neue Gold-Rallye einsteigen? Saisonalität passt!

Barrick Mining (B) - ISIN US85209E2081

Rückblick: Mit einem Kursplus von rund 70 Prozent hat die Barrick-Mining-Aktie an der Gold-Rallye des vergangenen Jahres partizipiert und präsentiert sich in einem intakten Aufwärtstrend. In der letzten Woche ist das Wertpapier zum 50er-EMA zurückgekommen, hat sich dort aber zwischenzeitlich stabilisiert. Zusammen mit der traditionell positiven Entwicklung in von Ende Oktober bis Anfang Dezember, könnte sich ein netter Long Trade ergeben.

Barrick-Mining-Aktie: Chart vom 29.10.2025, Kürzel: B Kurs: 32.06 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Sobald die aktuelle Widestandslinie gebrochen wird, erwarten wir, dass sich die Barrick-Gold-Aktie wieder dem hoch vom 16. Oktober annähert.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der letzten Tageskerze könnte Barrick Gold an momentum verlieren. Grundsätzlich bleiben wir aber vorerst bullisch auf Goldaktien.

Meinung

Barrick Gold ist einer der weltweit führenden Gold- und Kupferproduzenten und somit ein Kandidat für Basis-Investments. Die institutionelle Investmentgesellschaft Beirne Wealth Consulting Services LLC hat eine neue Position aufgebaut - und zwar 10.366 Aktien, was als deutliches Vertrauenssignal gewertet wird. Im letzten Quartal erzielte Barrick einen Gewinn von 0.47 USD je Aktie, womit die Erwartungen erfüllt wurden.Auch die Analysten sind positiv gestimmt: Es gibt momentan 2 "Strong Buy" und 11 "Buy" Empfehlungen, 4 "Hold". Das Konsens-Kursziel liegt bei 42.90 USD, was deutlich über dem im Chart angezeigten Kursziel liegt. Die Kombination aus starken Fundamentaldaten, institutionellem Zuspruch, saisonaler Tendenz, Chartformation und positiver Analystenstimmung macht Barrick Gold zu einem interessanten Watchlist-Kandidaten im Rohstoffsektor.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 54.69 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 648.85 Millionen USD

Meine Meinung zu Barrick Gold ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/barrick-gold-aktie-institutionelle-greifen-zu/68304031

Veröffentlichungsdatum: 30.10.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

