NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Hold" belassen. Lucas Ferhani attestierte dem Lagerausrüster am Donnerstag ein ordentliches drittes Quartal, unter anderem mit soliden Auftragseingängen. Die konkretisierten Jahresziele implizierten jedoch etwas Abwärtspotenzial für den Analystenkonsens./rob/tih/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000KGX8881

