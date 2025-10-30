Scout24 bleibt im dritten Quartal auf Kurs: Umsatz +15,0 % auf 165,6 Mio. € (organisch +11,1 %). Nach neun Monaten 2025 stehen 483,8 Mio. € (+15,3 %) - das organische Wachstum bleibt mit +11,5 % zweistellig. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit steigt im Zeitraum Jan-Sep um 16,5 % auf 299,6 Mio. €, die Marge verbessert sich auf 61,9 % (+0,6 Pp). Operativer Leverage trotz Investitionen - so mögen es Anleger. Abo-Erfolg auf beiden Flanken: Professional & Private liefern Die Nachfrage nach Subscriptions bleibt das Zugpferd - in beiden Segmenten. Professional: 9M-Umsatz 350,0 Mio. € (+15,2 ...

