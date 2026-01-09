Der DAX ist am Donnerstag kaum von der Stelle gekommen. Aus dem Handel ging er letztendlich wenige Punkte im Plus bei 25.127,46 Zählern. Zum Start in den letzten Handelstag der Woche dürfte es noch etwas weiter nach oben gehen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 25.174 Punkte.Auf der Terminseite stehen heute ganz klar die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag im Fokus. Unternehmensseitig stehen heute Zahlen von Teamviewer für das vergangene Geschäftsjahr im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
