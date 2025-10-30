NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Kion nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Overweight" belassen. Der Logistikdienstleister habe durch die Bank positiv überrascht, schrieb Akash Gupta am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Mittelpunkte der eingeengten Jahreszielspannen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis (Ebit) sieht er im Rahmen der Erwartungen./rob/gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:59 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000KGX8881

