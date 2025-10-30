Der Öl-Konzern Shell gilt für viele Aktionäre als stabiler Dividendenwert. Nun hat das Unternehmen Zahlen vorgelegt. Ist ein Kauf jetzt besonders attraktiv? Shell mit positiven Zahlen Am Donnerstag hat der Öl-Konzern Shell seine Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Dabei sank der Gewinn zwar um 10% auf 5,4 Milliarden US$, doch dies lag deutlich über dem, was von Analysten im Vorfeld erwartet worden war. Besonders das Öl- und Gasgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de