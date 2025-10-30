Der Öl-Konzern Shell gilt für viele Aktionäre als stabiler Dividendenwert. Nun hat das Unternehmen Zahlen vorgelegt. Ist ein Kauf jetzt besonders attraktiv? Shell mit positiven Zahlen Am Donnerstag hat der Öl-Konzern Shell seine Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Dabei sank der Gewinn zwar um 10% auf 5,4 Milliarden US$, doch dies lag deutlich über dem, was von Analysten im Vorfeld erwartet worden war. Besonders das Öl- und Gasgeschäft ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.