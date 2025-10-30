HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Kion nach Zahlen mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Die Zahlen des Spezialisten für Warenlagerlogistik für das dritte Quartal seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Stefan Augustin am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Die Marge im Bereich IT & Service sei aber gut gewesen./rob/mf/ag



