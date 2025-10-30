Iveco Bus hat drei wichtige Rahmenvereinbarungen mit ÃŽle-de-France Mobilités unterzeichnet, um zwischen 2026 und 2032 bis zu 4.000 emissionsarme und emissionsfreie Stadt- und Überlandbusse in den Großraum Paris zu liefern. Die Verträge umfassen drei Fahrzeugkategorien: den 12 Meter langen Elektrobus GX 337 Elec der französischen Iveco-Tochter Heuliez, die 12 und 18 Meter langen Versionen des Urbanway CNG und den 12 Meter langen Crossway CNG. Dabei ...

