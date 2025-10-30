PTA-DD: BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
Weltweiter Kaliboom treibt Nachfrage - ACM positioniert sich im 93,5 Mrd. USD-Markt bis 2032!!
WKN: A2DYJN | ISIN: AT0000BAWAG2 | Ticker-Symbol: 0B2
Dow Jones News
30.10.2025 14:03 Uhr
BAWAG Group AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/30.10.2025/13:30 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                   Anas Abuzaakouk 
   2                  Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                              Chief Executive Officer 
b)      Erstmeldung                                  
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                   BAWAG Group AG 
b)      LEI                                    529900S9YO2JHTIIDG38 
   4            Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments          Aktie 
        Kennung                                  AT0000BAWAG2 
b)      Art des Geschäfts                             Kauf 
c)      Preis(e)                                 Volumen 
        108 EUR                                  5.000 
d)      Aggregierter Preis                            Aggregiertes Volumen 
        108 EUR                                  5.000 
e)      Datum des Geschäfts                            29.10.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                             Wiener Börse AG 
        MIC                                    XWBO (Wien)

Aussender:      BAWAG Group AG 
           Wiedner Gürtel 11 
           1100 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   BAWAG Group Compliance 
Tel.:         +43 (0)664 88825298 
E-Mail:        securities-compliance@bawaggroup.com 
Website:       www.bawaggroup.com 
ISIN(s):       AT0000BAWAG2 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

