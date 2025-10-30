Stellantis erwartet in der zweiten Jahreshälfte Sonderkosten durch politische und wirtschaftliche Belastungen. Trotz höherer Umsätze und starkem US-Geschäft bleibt Europa das Sorgenkind. Der Autobauer Stellantis rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit einmaligen Aufwendungen. Politische, wirtschaftliche und regulatorische Belastungen zwängen das Unternehmen nach eigenen Angaben zu strategischen Anpassungen. Trotz des Gegenwinds erwartet der Hersteller weiterhin steigende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
