Zürich - Die Fondsleitung Zurich Invest AG führt vom 10. November 2025 bis 21. November 2025 eine Kapitalerhöhung in der Höhe von rund 100 Millionen Schweizer Franken für den «ZIF Immobilien Direkt Schweiz» durch. Der erzielte Erlös dient der Finanzierung laufender Bauprojekte und selektiven Zukäufen. Die Kapitalerhöhung erhöht die Ertragsstärke des Immobilienfonds und festigt die Basis für zukünftige Erträge. Der Emissionserlös wird vorwiegend zur ...

