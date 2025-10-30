DJ Axa mit höheren Prämieneinnahmen in allen Geschäftsbereichen

Von Joshua Kirby

DOW JONES--Der französische Versicherer Axa hat in den ersten neun Monaten in allen Geschäftsbereichen höhere Prämieneinnahmen verbucht, und sein Wachstumsziel für das laufende Jahr bekräftigt. Die gebuchten Bruttoprämien - ein Maß für die Geschäftstätigkeit im Versicherungsgeschäft - und andere Einnahmen legten im Vergleich zum Vorjahr um 6 Prozent auf 89,4 Milliarden Euro zu. Dazu trugen die Schaden- und Unfallversicherung als auch die Lebens- und Krankenversicherung mit Prämienzuwächsen von 4 bzw. 11 Prozent bei.

Die Solvency-II-Quote der Gruppe, ein Maß für die Finanzkraft, betrug zum 30. September 222 Prozent. Das sind zwei Punkte mehr als zum Ende des Vorquartals bzw. ein Punkt mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Als Gründe für die höhere Quote nannte Axa eine höhere operative Rendite und den in diesem Jahr erfolgten Verkauf der Investmentmanagement-Sparte an die französische BNP Paribas.

Im Gesamtjahr 2025 rechnet Axa weiterhin mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns, das dem Ziel eines durchschnittlichen jährlichen Wachstums von 6 bis 8 Prozent zwischen 2023 und 2026 entspreche.

