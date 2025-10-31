Weinfelden - Lidl will in der Schweiz weiter mit hohem Tempo expandieren. Der Discounter wolle in den kommenden sieben bis zehn Jahren von 190 auf rund 300 Filialen wachsen, wie Länderchef Nicholas Pennanen im Interview mit dem «Blick» vom Freitag sagte. «Unsere einzige Schwäche ist, dass wir noch nicht nahe genug bei den Kunden sind», sagte der 40-jährige Deutsch-Finne. Aktuell beschäftigt Lidl in der Schweiz rund 5000 Mitarbeitende. Mit der geplanten ...

