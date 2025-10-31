FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Kion von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Logistikdienstleister habe mit seinen Quartalszahlen und dem Barmittelzufluss die Erwartungen übertroffen, schrieb Gael de-Bray am Freitag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Er hob seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2025 bis 2027 an./gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 08:10 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881





© 2025 dpa-AFX-Analyser