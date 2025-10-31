DJ PTA-NVR: capsensixx AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
capsensixx AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
Frankfurt am Main (pta000/31.10.2025/10:30 UTC+1) - Veröffentlichung
1. Emittent capsensixx AG, Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 31.10.2025
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 2.790.000 davon Anzahl Mehrstimmrechte: O
Aussender: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt am Main Deutschland Ansprechpartner: Constantin Stürner Tel.: +49 69 247479930 E-Mail: C.Stuerner@peh.de Website: www.capsensixx.de ISIN(s): DE000A2G9M17 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate
