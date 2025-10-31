Anzeige
Freitag, 31.10.2025
Buy the Dip? Ethereum explodiert während der Preis hinkt und Republic holt sich $100M für die Zukunft!
WKN: A2G9M1 | ISIN: DE000A2G9M17 | Ticker-Symbol: CPX
Frankfurt
31.10.25 | 08:14
20,000 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
31.10.2025 11:03 Uhr
PTA-NVR: capsensixx AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

Frankfurt am Main (pta000/31.10.2025/10:30 UTC+1) - Veröffentlichung

1. Emittent capsensixx AG, Bettinastraße 57-59, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 31.10.2025

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 2.790.000 davon Anzahl Mehrstimmrechte: O

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      capsensixx AG 
           Bettinastraße 57-59 
           60325 Frankfurt am Main 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Constantin Stürner 
Tel.:         +49 69 247479930 
E-Mail:        C.Stuerner@peh.de 
Website:       www.capsensixx.de 
ISIN(s):       DE000A2G9M17 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate

