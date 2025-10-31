PARIS (dpa-AFX) - Der französische Versicherer Axa hat seine Einnahmen in den ersten neun Monaten des Jahres deutlich gesteigert. Die Bruttoprämien und sonstigen Erträge seien im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um sechs Prozent auf 89,4 Milliarden Euro geklettert, teilte das Unternehmen am Donnerstagabend in Paris mit. Die Dynamik des ersten Halbjahres habe sich im dritten Quartal fortgesetzt, sagte Axa-Finanzchef Alban de Mailly Nesle laut Mitteilung. An der Börse kann die Aktie davon jedoch nicht profitieren.

Für das Papier ging es im frühen Freitagshandel um rund 1,2 Prozent nach unten. Damit rangierte die Aktie am unteren Ende des EuroStoxx 50 . Im laufenden Jahr hat sie aber rund 13 Prozent an Wert gewonnen.

Für Analyst Farooq Hanif von JPMorgan haben die Umsätze in den ersten neun Monaten des Jahres im Rahmen der Erwartungen gelegen. Das Neugeschäft im Bereich Lebensversicherungen habe aber enttäuscht. Er verwies zudem auf eine möglicherweise negative Preisentwicklung für Axa XL (Sach-, Haftpflicht- und Spezialrisiken) im dritten Quartal.

Philip Kett von Jefferies führte an, dass Axa im vorgelegten Bericht eine Aufschlüsselung der Preisentwicklung im Nichtlebensversicherungsgeschäft geliefert habe. Auch wenn die Preise weiter gestiegen seien, so habe sich dennoch das Tempo im Vergleich zum Vorquartal deutlich verlangsamt, insbesondere in den kleineren Märkten.

Im Schaden- und Unfallbereich stiegen die Erträge in den ersten neun Monaten laut Mitteilung um 4 Prozent auf 46,2 Milliarden Euro. Das Geschäft mit Leben- und Krankenversicherungen legte mit rund elf Prozent deutlich stärker zu auf 42,3 Milliarden Euro./err/lew/stk