Unterföhring (ots) -ProSieben MAXX bleibt "Home of Rugby". Der Free-TV-Sender und Joyn übertragen erneut die Rugby-Weltmeisterschaft live und exklusiv in Deutschland. Beim Rugby World Cup 2027 in Australien treten vom 1. Oktober bis 13. November 2027 die besten Mannschaften der Welt an, erstmals in einem erweiterten Format mit 24 Nationalmannschaften und einer Runde der letzten 16. ProSiebenSat.1 zeigt nach Japan 2019 und Frankreich 2023 zum dritten Mal alle 52 Spiele des Rugby World Cup. Alle Fans können die Gruppenauslosung zur WM, bei der sechs Vierergruppen ermittelt werden, am Mittwoch, 3. Dezember 2025, ab 10:00 Uhr live auf Joyn verfolgen.ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer: "Rugby findet immer mehr Anhänger in Deutschland, die Community wächst. Die Frauen-WM 2025 in England hat zuletzt bei uns exzellent performt und bemerkenswerte Marktanteile erzielt."Auch in diesem Herbst ist ProSieben MAXX "Home of Rugby". Aktuell zeigen der Sender und Joyn an allen fünf Samstagen im November die Nations League 2025. Weltmeister Südafrika und die berühmten "All Blacks" aus Neuseeland messen sich mit weiteren Top-Teams wie England, Frankreich und Irland. Zum Auftakt gibt es am Samstag, 1. November, die Spiele England - Australien (15:50 Uhr) und Schottland - USA (18:40 Uhr). Kommentiert werden die Begegnungen von Jan Lüdeke und dem ehemaligen Nationalspieler Manuel Wilhelm.Rugby World Cup 2027Die Rugby-Weltmeisterschaft der Männer 2027 ist das wichtigste Ereignis im Rugby Union, an dem alle vier Jahre die besten Nationen der Welt teilnehmen. Sechs Wochen lang, vom 1. Oktober bis zum 13. November 2027, wird Australien in sieben Austragungsstädten die Welt zu einem landesweiten Rugby-Festival willkommen heißen. Mit einem erweiterten Format, an dem die 24 besten Teams der Welt teilnehmen, wird die Rugby-Weltmeisterschaft der Männer 2027 in Australien eine ganze Generation inspirieren und Barrieren überwinden, indem sie Rugby noch zugänglicher, relevanter und integrativer macht und die Fangemeinde weltweit fördert."ran Rugby" - Nations Series 2025 vom 1. bis 29. November live auf ProSieben MAXX und Joyn.Pressekontakt:Michael UlichCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296email: Michael.Ulich@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben MAXX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110324/6148919