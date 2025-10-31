Emittent / Herausgeber: DAUTRUS Capital AG / Schlagwort(e): Anleihe/Immobilien

Dautrus Capital AG erhält Zuschlag für Wohnanlage (KfW 40 QNG) in Schwabach bei Nürnberg



31.10.2025 / 12:53 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dautrus Capital AG erhält Zuschlag für Wohnanlage (KfW 40 QNG) in Schwabach bei Nürnberg Frankfurt am Main, 31. Oktober 2025 - Bereits kurz nach der Notierung ihrer Unternehmensanleihe an der Börse Frankfurt kann die Dautrus Capital AG den zweiten Projekterfolg melden. Das Kapital der Anleihe wird vorrangig zur Entwicklung bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraums eingesetzt. Der Stadtrat der Stadt Schwabach hat der Gesellschaft den Zuschlag für das Erbpachtgrundstück Ansbacher Straße gegeben. In der nur wenige Autominuten von Nürnberg und gut ans öffentliche Verkehrsnetz angebundenen "Goldschlägerstadt" wird Dautrus die Wohnanlage mit 53 Einheiten und mit kleinem Gewerbeanteil entwickeln. Die Gebäude werden nachhaltig im Standard KfW 40 QNG geplant und sollen geförderte Einheiten enthalten. Der Effizienzhausstandard KfW 40 QNG steht für besonders energieeffiziente und nachhaltige Gebäude, die sowohl strenge Anforderungen an den Energieverbrauch als auch an ökologische und soziale Qualitätskriterien erfüllen. Mit dem Projekt stärkt Dautrus Capital ihre Präsenz im wachstumsstarken Großraum Nürnberg und setzt ihre Strategie fort, bezahlbaren Wohnraum mit hohen ökologischen Standards zu verbinden. Die Planung sieht moderne, energieeffiziente Gebäude mit hoher Aufenthaltsqualität und gemeinschaftlich nutzbaren Freiflächen vor. Der Baustart ist für das kommende Jahr vorgesehen.

Über die Dautrus Capital AG Die Gesellschaft investiert selbst oder zusammen oder mit Partnern im Bereich des nachhaltigen und geförderten Wohnungsbaus, im freien Wohnungsmarkt sowie in weitere wichtige Bereiche der Daseinsvorsorge in Deutschland. Das Management der Gesellschaft hat eine langjährige Erfahrung im Bereich des nachhaltigen Wohnungsbaus. www.dautrus-capital.com Kontakt für Investoren

Dautrus Capital AG [ISIN: DE000A4DFHX0]

Anleihe@dautrus-capital.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News