Duisburg - Bei Deutschlands grösster Stahlfirma hat erstmals eine Frau das Sagen. Wie Thyssenkrupp Steel Europe in Duisburg mitteilte, ernannte der Aufsichtsrat die bisherige Vertriebs- und Transformationsvorständin Marie Jaroni mit sofortiger Wirkung zur Vorstandsvorsitzenden des Unternehmens mit rund 27.000 Beschäftigten. Bei der Konzernmutter sass mit Martina Merz von 2019 bis 2023 bereits eine Frau an der Spitze des Vorstands, bei der Stahlsparte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.