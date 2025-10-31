Vor drei Jahren erhöhte Amazon die Preise für sein Prime-Abonnement - um bis zu 30 Prozent. Nun hat das Oberlandesgericht Düsseldorf entschieden, dass die Preiserhöhung unzulässig war. Doch damit die Kund:innen Geld zurückbekommen, gibt es noch eine weitere Hürde. Die umstrittene Preiserhöhung von Amazon Prime aus dem Jahr 2022 war unzulässig. Das hat jetzt das Oberlandesgericht (OLG) Düsseldorf entschieden und damit ein früheres Urteil des Landgerichts ...

