St. Christina (ots) -Im Herzen der Dolomiten vereint Val Gardena - auch als Gröden bekannt - sportliche Leidenschaft, alpine Eleganz und festliche Stimmung.Wenn Anfang Dezember die Lifte öffnen und die ersten Pistenkilometer befahrbar sind, verwandeln sich St. Ulrich, St. Christina und Wolkenstein in eine Bühne für Wintererlebnisse, Genuss und gelebte Ladinischer Tradition.Wintersport mit AussichtMit direktem Anschluss an die Sellaronda bietet Val Gardena eines der exklusivsten Skigebiete der Dolomiten. 175 km Pisten aller Schwierigkeitsgrade sorgen für Abwechslung auf höchstem Niveau. Moderne Liftanlagen, Schneesicherheit und der Panoramablick auf Langkofel und Sella-Massiv machen das Tal zu einem Hotspot für Wintersportler."Der Winter in Gröden beginnt nicht nur auf den Pisten - er beginnt in dem Moment, in dem man den ersten Blick auf unsere Berge wirft. Der Dezember ist für uns der Monat der Begegnung: zwischen Sport, Kultur und festlicher Weihnachtsstimmung", sagt Christina Demetz vom Tourismusverband DOLOMITES Val Gardena.Adventsstimmung mit Südtiroler CharmeWährend auf den Bergen die Skisaison startet, erstrahlen die Dörfer im Glanz der Adventszeit. Der Weihnachtsmarkt von St. Ulrich "Nadel Urtijëi", vom 29.11. bis 04.01.2026, begeistert mit Holzschnitzkunst, regionalen Spezialitäten und Musikgruppen aus der Region. In Wolkenstein erwartet Gäste der "Mountain Christmas" vom 30.11. bis 04.01.2026 - ein Weihnachtsdorf aus kleinen, beleuchteten Holzkabinen, begleitet von Chören, Krippenausstellungen und regionalem Handwerk.Traditionelle Veranstaltungen wie der Nikolausumzug am 5. Dezember oder die Ladinischen Adventskonzerte runden das Programm ab.Genuss & GastlichkeitVal Gardena steht für authentische Südtiroler Küche und eine gelungene Verbindung von alpiner Tradition und italienischer Leichtigkeit. In den Hütten und Restaurants treffen Knödel auf Pasta, Hirschragout auf Lagrein, und hausgemachter Apfelstrudel auf Espresso.Wer den Tag lieber ruhig ausklingen lässt, findet in den Wellnesshotels und Chalets ideale Rückzugsorte mit Blick auf die verschneiten Gipfel.Winterstart-Pauschale: "Val Gardena Superpremiére":- vom 4. bis 20. Dezember 2026- 4 Übernachtungen in der gewünschten Kategorie- 4 Tage Skipass sowie 4 Tage Ski- und Ausrüstungsverleih zum Preis von 3!In den Skischulen erhalten Sie 3 aufeinanderfolgende Privatstunden zum Preis von 2.Das Superangebot gibt es auch als 5=4, 8=6 und 12=9 - gültig in allen an der Aktion teilnehmenden Betrieben.Der Winterauftakt im Val Gardena auf einen Blick:- Saisonstart: 4. Dezember 2025- Saisonende: 6. April 2026- Pistenkilometer: 175 km im Gebiet Val Gardena (Teil des Dolomiti Superski)- Liftanlagen: 79- Weihnachtsmärkte:St. Ulrich "Nadel Urtijëi": 29. November 2025 - 4. Januar 2026Wolkenstein "Mountain Christmas": 30. November 2025 - 4. Januar 2026- Besondere Events: Nikolaus- & Krampusläufe (5. Dezember), Adventskonzerte, regionale Märkte, kulinarische Wochenenden.So wird der Dezember im Val Gardena zu einem Monat voller besonderer Momente - von den ersten Skischwüngen über besinnliche Adventsabende bis hin zu unvergesslichen Begegnungen inmitten der Dolomiten. www.valgardena.itPressekontakt:DOLOMITES Val GardenaTel.: +39 0471 777777Mail: info@valgardena.itWeb: www.valgardena.itPressekontakt:Maria Liebeweinml@dimaconcept.dewww.urlaubsinspirationen.com