Neural Therapeutics, Mind Medicine und Atai Life Sciences: Europa öffnet Türen für psychedelische Therapien

Anzeige / Werbung

Ein regulatorischer Wandel in Europa bringt frischen Wind in den Biotech-Sektor. Anfang 2025 hat die Europäische Union neue Weichen gestellt, die den Einsatz psychedelischer Substanzen zu therapeutischen Zwecken erleichtern sollen. Deutschland übernimmt dabei eine Vorreiterrolle: Mit dem ersten Compassionate-Use-Programm für Psilocybin innerhalb der EU erhalten Patienten mit therapieresistenter Depression frühzeitig Zugang zu alternativen Behandlungsansätzen.

Bemerkenswert: Die Entscheidung über den Einsatz liegt direkt bei den behandelnden Psychiatern. Das beschleunigt den Zugang und macht deutlich, dass Psychedelika zunehmend als ernstzunehmende Option in der medizinischen Praxis wahrgenommen werden. Die gesellschaftliche Akzeptanz dürfte durch diese Entwicklung weiter steigen. Für spezialisierte Biotech-Unternehmen entsteht damit ein Umfeld mit neuen Möglichkeiten.

Neural Therapeutics bringt sich in Stellung

Zu den Unternehmen, die von dieser Entwicklung profitieren könnten, zählt Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032). Der kanadische Anbieter ist auf ethnobotanisch inspirierte Therapien bei psychischen Erkrankungen spezialisiert und in Deutschland unter anderem über eine Beteiligung an Hanf.com präsent. Seit dem Börsengang in Frankfurt im März 2025 richtet sich der Fokus des Unternehmens stärker auf den europäischen Markt.

Der Zugang zum Kapitalmarkt und die Öffnung regulatorischer Rahmenbedingungen kommen zum richtigen Zeitpunkt. Neural Therapeutics setzt auf einen differenzierten Ansatz und greift auf traditionelle Heilpflanzen als Grundlage für moderne Therapieansätze zurück. Damit positioniert sich das Unternehmen in einem wachsenden Marktsegment, das zunehmend auf wissenschaftlich validierte Alternativen zu klassischen Psychopharmaka setzt.

Marktumfeld in Bewegung: Vergleich mit etablierten Akteuren

Ein Blick auf den internationalen Markt zeigt, dass sich die psychedelische Medizin längst etabliert hat. Unternehmen wie Mind Medicine Inc. (WKN: A2P09G) und Atai Life Sciences N.V. (WKN: A3CWQ9) verfügen bereits über umfangreiche klinische Entwicklungsprogramme. Neural Therapeutics verfolgt in diesem Umfeld einen eigenen Kurs und setzt bewusst auf eine ethnobotanische Ausrichtung.

Die Kombination aus wachsendem öffentlichen Interesse, regulatorischem Fortschritt und gezielter Marktpräsenz schafft für Neural Therapeutics ein spannendes Ausgangsniveau. In einem Sektor, der sich dynamisch entwickelt, könnte das Unternehmen in den kommenden Jahren eine zunehmend sichtbare Rolle spielen.

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Neural Therapeutics oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Neural Therapeutics" oder "Nebenwerte".



Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

Quellen:

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-09/66489169-pta-news-aktien-global-news-chance-fuer-biotech-stock-neural-therapeutics-eu-regulierung-oeffnet-tuer-fuer-psychedelische-therapie-015.htm

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Neural Therapeutics existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Neural Therapeutics. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Neural Therapeutics können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Neural Therapeutics einsehen: https://neuraltherapeutics.ca/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Neural Therapeutics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen



Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Neural Therapeutics, Mind Medicine und Atai Life Sciences: Europa öffnet Türen für psychedelische Therapien appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA64134N2032