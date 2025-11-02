EQS-News: BAT Germany GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

HAMBURG, Deutschland, 2. November 2025 /PRNewswire/ -- Mit einem spektakulären Auftritt im Hamburger Docks am vergangenen Samstag brachte der international gefeierte DJ und Musikproduzent Eskei83 seinen eigenen, selbstentwickelten DJ Controller auf die Bühne. Entstanden ist das Projekt im Rahmen der NEX STAGE by glo Challenge die Artists aus ihrer Komfortzone holt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre kreativsten Ideen Wirklichkeit werden zu lassen. Präzision, Power, Performance Die Idee zum Controller entstand, als Eskei83 von der glo Community herausgefordert wurde: Schaffe ein Gerät, das perfekt zu deinem Stil passt. Wochenlang tüftelte er, testete und verfeinerte - bis ein kompakter, robuster und modularer Controller entstand. Gefertigt mit präziser Handwerkskunst und individuell entwickelter Steuerungstechnik, bietet er ein direktes, intuitives Spielgefühl. Leuchtende Pads und intelligente Rückmeldungen setzen jede Bewegung eindrucksvoll in Szene. "Die Challenge von glo hat mich gepusht, neue Wege zu gehen. Zusammen mit der Community konnte ich Features live testen und das Design immer wieder optimieren", erklärt Eskei83. Fans stimmten über Form, Farbe und Funktionen ab - von der Layout-Anordnung bis zu individuellen Live-Tasten. Kunst trifft Technik Für das finale Design holte Eskei83 Streetartist Slider ins Boot, den die Glo Community vorgeschlagen hat. Das Ergebnis ist eine handgesprühte, kraftvolle Oberfläche, die Präzision und künstlerischen Ausdruck perfekt kombiniert. Gefertigt mit präziser Handwerkskunst und auf seine Bedürfnisse abgestimmter Steuerungstechnik, bietet er ein direktes, intuitives Spielgefühl. Leuchtende Pads und intelligente Rückmeldungen setzen jede Bewegung eindrucksvoll in Szene. Plattform für neue Ideen NEX STAGE by glo liefert nicht nur kreative Freiheit, sondern auch den entscheidenden Anstoß, mutige Ideen umzusetzen. "glo hat mir die Chance gegeben, etwas komplett Eigenes zu entwickeln - technisch wie künstlerisch", so Eskei83. Erlebe mehr von Eskeis musikalischer Reise und spannenden Projekten rund um die NEX STAGE by glo Challenge auf Instagram unter @glo.germany. Live-Premiere voller Energie Beim Gig im Docks zündete der Controller sofort: präzise Steuerung, intuitives Layout und LEDs, die seine Skills visualisierten, brachten Eskei83s Performance auf ein neues Level. Das Publikum tobte - ein klarer Beweis, dass Innovation, Technik und kreative Vision perfekt verschmelzen können. Über glo glo¹ steht für Tabak- und tabakfreien Flavour-Genuss - ganz ohne Rauchgeruch und Asche². Statt zu verbrennen, erhitzt der innovative glo Heater speziell entwickelte Sticks und ermöglicht so ein neues Genusserlebnis. glo verbindet modernste Technologie mit stilvollem Design. Mit NexStage by glo werden diese Elemente durch Musik, Fashion und Design erweitert - Bereiche, die seit jeher fest zur Identität von glo gehören. Mehr unter myglo.com 1 Dieses Produkt enthält Nikotin und macht abhängig.

2 glo erhitzt speziell entwickelte Sticks anstatt sie zu verbrennen. Dabei entsteht ein Aerosol, weniger Geruch und keine Asche im Vergleich zu einer gerauchten Zigarette. Dieses Produkt ist nicht risikofrei. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811199/Eskei.jpg

